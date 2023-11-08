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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبيرة اقتصاد: حرب غزة تؤثر على أسعار الصرف..والحكومة تتعامل مع هذا الملف

يمن الحماقي
يمن الحماقي

قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن تداعيات الحرب في غزة ستؤثر على الاوضاع الاقتصادية في مصر، و أكثر مخاوفنا هو عدم استقرار سعر الصرف.

وأضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن التأثير الذي أحدثته الحرب في غزة على السياحة يعتبر محدودا، و لكن عدم استقرار سعر الصرف يهدد كل سبل التنمية، والحكومة تحاول التعامل مع هذا عن طريق عدة قرارات مثل مبادرات تبادل الديون، وتصدير العقار  وغيرها من القرارات التي تزيد مصادر العملة الاجنبية.

وأوضحت الخبير الاقتصادي أن الخروج من هذه الأزمة يحتاج إلى تعاون بين القطاعين العام والخاص، تنظيم السياسات، المتابعة الدورية، مكافحة الفساد، ضبط أداء السوق، ومراقبة المنتجين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس يوم الاثنين، اجتماع "المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية"، وقال المستشار سامح الخِشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تأثيرات الأحداث العالمية والإقليمية -بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة- على الاقتصاد العالمي، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الأحداث أثرت سلبًا على معظم الاقتصادات العالمية، وظهر ذلك جليًا في ارتفاع أسعار السلع لاسيما المنتجات البترولية. 

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