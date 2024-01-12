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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: منتخب مصر أعلى فنيًا من غانا..ونعرف كيفية التعامل مع المباريات الكبرى

صدى البلد

 

أشار الإعلامي محمد بركات إلى قوة منتخب مصر في البطولات الأفريقية، وقدرة اللاعبين على التأقلم والظهور بشكل مشرف.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا: المُذاع عبر فضائية المحور: "منتخب مصر قوي للغاية ومرشح للتتويج باللقب، والمنتخبات المتواجدة في البطولة تشير إلى ذلك في تصريحاتهم، بأن الفراعنة هم أول المرشحين لأمم أفريقيا".

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وتابع: "مصر بلد كرة القدم فيها كأنها طعام وشراب، والجمهور بيلتف حول المنتخب لأنه يثق في اللاعبين، وقدرتهم على التعامل في البطولات القارية".

وأتم: "منتخب مصر أفضل فنيًا من نظيره الغاني، ولكنهم فريق كبير وله تاريخ عظيم في أفريقيا، ويعرفون كيفية تعويض الغيابات والمنتخبات الكبيرة لا تتوقف على لاعب أو أكثر".

وأكمل: "لابد من تحقيق الفوز في حال عدم الظهور بأداء جيد، ولابد من خوض المباريات خطوة بخطوة، والفريق الذي يبحث عن التتويج لا ينظر إلى المنافسين".

الإعلامي محمد بركات البطولات القارية البطولات الأفريقية فيتوريا قائمة المنتخب

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