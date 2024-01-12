بإطلالة جذابة.. ميرنا نور الدين برفقة زوجها في أحدث ظهور

شاركت الفنانه ميرنا نور الدين صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام برفقة زوجها.

وظهرت ميرنا نور الدين بصوره بإطلالة جريئة ومثيرة برفقه زوجها ونالت الصوره اعجاب الجمهور .





آخر أعمال ميرنا نور الدين

شاركت مؤخراً ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.