وسيم السيسي: هناك كائنات فضائية.. وهم أكثر تطورا من البشر

قال د.وسيم السيسي عالم المصريات الشهير، إن الهوية المصرية خط أحمر، معقبا: “ نحن نتحدث العربية ولكننا مصريين أولا وأخيرا، مصر قبطية منذ 2000 عام وإسلامية منذ 1400، ولكن مصر تاريخها منذ 3200 عام، جمعت بين علم الطب وعلم المصريات لأن العامل المشترك بينهما هو الإنسان”.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: “اؤمن بوجود كائنات أخرى في عوالم مختلفة وهناك الكثير من الأدلة المادية على ذلك مثل الحادثة التي حدثت في نيوميكسيكو عندما انفجر طبق طائر مصنوع من مادة الالترا بيور ماغنسيوم وهي مادة مصنعة يصعب تصنيعها على سطح الكرة الارضية ولا وجود لها، و هذه الكائنات الفضائية أكثر تقدما منا بكثير، والكثير من التقارير أكدت علي عدم التعرض لهذه الكائنات لأن كل ما نملكه من أسلحة وقنابل ذرية ما هي إلا بمثابة لعب أطفال بالنسبة لهذه الكائنات بالمقارنة لما يملكون”.



وتابع: “هناك ضغوط شعبية على المؤسسات بالخارج للإعلان عن ما تملكه من حقائق حول هذة الكائنات فهذا يمثل صدمة حضارية ونفسية ودينية لهذه الشعوب”.