إيمان كريم: نقدم الحماية القانونية لذوي الإعاقة.. نشكر الرئيس لتوجيهاته بتطوير الخدمات

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، احتفالية موسعة، برعاية رئيس دولة الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة والهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد من الهيئات القضائية والقيادات الحكومية في الدولة، ورؤساء الجامعات ونواب عدد من الوزراء والمحافظين، ومؤسستي الأزهر الشريف والكنيسة القبطية، وقوات الدفاع الشعبي والعسكري، ولفيف من الشخصيات العامة والجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والبنوك، ورفعت الاحتفالية شعار المجلس في 2024 " مستمرون في التمكين ".

شهدت الاحتفالية افتتاح معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تضمن عرض مجموعة من المجسمات واللوحات الإبداعية، والأعمال والمشغولات اليدوية والتراثية، المصنوعة بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة، وخلال الفاعلية تم عرض أنشطة المجلس خلال العامين 2022 و 2023، وخطة المجلس في 2024، والمكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم خلال الفعالية عقد نموذج محاكاة بين عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من الوزراء والشخصيات العامة للحديث عن اجراءات كل وزارة وهيئة في الاتاحة والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة.

شهدت الاحتفالية صورة مضيئة تمثلت في تكريم المجلس لعدد من القضاة والمستشارين الذين كان لهم دورا ايجابيا في تيسير إجراءات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

وتم خلال الاحتفالية تكريم الطلاب الأوائل من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وتكريم الرياضيين من ذوي الإعاقة، والأسر الداعمة للشخص ذي الإعاقة، و تكريم عدد من الفنانين والمواهب الشابة من ذوي الإعاقة، وعدد من المؤثرين في حياة عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبها قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لاهتمامه المستمر وتوجيهاته الدائمة بتطوير كافة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة كافة المؤسسات لتنفيذها، وثمنت دور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس دولة الوزراء في توصياته لكافة الهيئات والمؤسسات بدعم قضايا واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتذليل أية صعوبات أو عقبات تواجه المجلس في عمله او القيام بدوره ورسالته، كما قدمت المشرف العام على المجلس التوجيه لكافة الأجهزة والمؤسسات بضرورة الاستمرار في العمل الدؤوب لخدمة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتذليل العقبات التي تواجههم على كافة المستويات والقضايا المختلفة في التعليم والثقافة والصحة وغيرها.

وقدمت المشرف العام على المجلس خلال كلمتها في الاحتفالية التقدير لكافة الجهات الداعمة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والوزراء وكافة مؤسسات الدولة المعنية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتتماس معهم في عملها .

وأشادت الدكتورة إيمان كريم، بدور القضاة والمستشارين خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024 لما قدموه من كافة سبل الدعم والمساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة وتسهيل كافة إجراءات التصويت لهم.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، حرص المجلس على توفير كافة سبل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة المحافظات، فضلا عن دور المجلس فى تقديم الحماية القانونية للأشخاص ذوى الإعاقة، والتدخل السريع لحل كافة مشكلاتهم من خلال منظومة الشكاوى بالمجلس، وأكدت في هذا الشأن أن أكثر الشكاوى التى يتلقاها المجلس متعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة ويسعى المجلس دوما إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية من المجالس الطبية وغيرها لحل كافة المشكلات التى تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة لإصدارها.

بروتوكولات التعاون

في سياق متصل عرضت المشرف العام على المجلس، آليات وبروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين المجلس والوزارات التي تتعاون مع المجلس وكافة الهيئات المختلفة، وكذلك التوصيات والتي منها ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة للأشخاص ذوى الإعاقة والقطاعات الجغرافية لهم وتحديد أنواع الإعاقات، والتأكيد على أهمية التمكين السياسي لهم فى كافة الاستحقاقات الدستورية القادمة، والتوصية بضرورة الإسراع فى تشكيل أعضاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حتى يتسنى للمجلس القيام بدوره واستكمال مهامه التى أنشئت على أساسها، وإنشاء مقرات له بالمحافظات المختلفة، واستكمال البنية التحتية والتكنولوجية والبشرية وزيادة المخصصات المالية لتفعيل دوره، والعمل على إطلاق استراتيجية قومية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمنهجية تكاملية وتشاركية، ومتابعة توفير قواعد البيانات المحدثة والمصنفة عن الاشخاص ذوي الاعاقة والتوسع في أليات تلقي الشكاوي بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل على تذليل التحديات التو تواجه تمكينهم، واستكمال الدراسة لتوفير الدعم المالي لتمكين المرأة ذات الإعاقة من الجمع بين معاشين والتوسع في التوعية المجتمعية والحملات الإعلامية عن قضايا تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة.

وتعرضت المشرف العام على المجلس في كلمتها إلى متابعة المجلس مستهدفات استراتيجية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المساهمة فى إعداد مشروع العقد العربي للأشخاص ذوى الإعاقة كمرجعية عربية للإعاقة فى الدول العربية، ومشاركة المجلس فى عدد من المؤتمرات العالمية والعربية لمناقشة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والصحة الإنجابية والنفسية لهم، والتعاون مع عدد من اللجان بمجلس النواب فى تعديلات وتشريعات القوانين واللوائح الخاصة بحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة.

شارك في الاحتفالية من الوزراء كلا من الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور عمرو حداد نائب وزير الشباب والرياضة، ومن الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات، والمستشار وائل الشيمي، عضو الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات، وعدد من السادة القضاة والمستشارين بالهيئة، كذلك مشاركة المستشار مسعد عبد المقصود، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد حسن، أمين عام هيئة قضايا الدولة، والمستشارة مي مروان، أمين عام مساعد بهيئة قضايا الدولة للعلاقات الانسانية، والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

وشهدت الاحتفالية تكريم الفنان حمزة العيلي، عن دوره فى مسلسل "ابن حلال"، والإعلامية رضوى حسن، وهي أول مذيعة فاقدة للبصر تقدم برنامج تليفزيوني في مصر، كما أنها خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وتكريم مؤسسة العربي للتنمية عن دورها في الاحتفالية وتقديم الجوائز المقدمة للمكرمين من المتفوقين في التعليم والرياضة والثقافة، وتم خلال الاحتفالية تقديم أغنية بصوت مريم النجدي، مطربة فريق النور والأمل وسفيرة "حياة كريمة"، بصحبة كورال من الصم وضعاف السمع عن طريق لغة الإشارة.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هو الجهة الوحيدة المستقلة في مصر المعنية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وهي التي تنسق مع جميع الجهات وتتبنى قضاياهم و تعتبر مرآة حقيقية لمتطلباتهم واحتياجاتهم وأصواتهم وهمومهم ومشكلاتهم.