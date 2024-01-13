عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حريق كبير داخل إحدى الشقق ببرج سكني بالمنصورة

ارشيفيه
ارشيفيه

شب حربق كبير بإحدى الشقق السكنية بالدور الرابع ببرج سكنى بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقه ببرج سكنى بشارع قناة السويس أمام مستشفى الخير.

انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحريق شب فى شقة فى الدور الرابع ببرج سكنى مكون من 11دور حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه قبل انتقاله لباقى البرج والمبانى المجاورة.
ولم يسفر الحريق عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.
جار  تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

الشقق السكنية امن الدقهلية بمدينة المنصورة حريق داخل شقة شارع قناة السويس مديرية أمن الدقهلية مدينة المنصورة مديرية أمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عشيقة رئيس مياه شرب أسوان تعترف : أقمنا علاقة بغرفته بالفندق |خاص

مكالمات هاتفية فضحته| تفاصيل رشوة طالت مسئولًا كبيرًا بالكسب غير المشروع.. ماذا حدث؟

حل أزمة المعاش المبكر .. بشرى لمتضرري قانون التأمينات

مضطرون لهذا الإجراء | الكاف يوجه صدمة لـ الزمالك

نبأ غير سار| الاتحاد الإفريقي يعلن أزمة جديدة تواجه الأهلي الفترة المقبلة

صندوق النقد يحسم الجدل| وثيقة تكشف سعر الدولار المتوقع في مصر خلال 2024.. ماذا عن التعويم؟

حريق هائل يلتهم مطعم شهير في التجمع الخامس| فيديو

دعاء أول ليلة من رجب.. ردده يقضى حوائجك ويرزقك من حيث لا تحتسب

موضوعات متعلقة

وفاة شخصين.. تفاصيل اشتعال سيارة في الدقهلية

ترشيحاتنا

احذر.. أعراض إذا ظهرت عليك فأنت تعاني من سرطان البروستاتا

تحرك جديد فى أسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق اليوم السبت| تفاصيل

انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024.. تعرف على طريقة التقديم

الجيش الأمريكي: استهدفنا موقع رادار للحوثيين في اليمن بصواريخ توماهوك

الاتفاق السعودي: الزمالك لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في الإمارات

فضل شهر رجب في شريعة الإسلام.. اعرف مكانته عند العرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية.. أهالي الشرقية يرحبون بالمطربة شمس الكويتية بحفاوة

توقف عن تناول القهوة فورًا.. في هذه الحالة

مرصع بالكريستالات.. سعر صادم لفستان زينة في السعودية

توب شفاف وبنطال جلد.. ميرنا نور الدين تفاجئ متابعيها بأحدث ظهور

فيديو

سوسن بدر: لدي 3 أحفاد أكبرهم بالجامعة.. وأبكي عند مشاهدة دوري بفيلم الفرح

بلبسه يومين وأقلعه.. زوجة عصام صاصا تكشف سبب خلعها للحجاب/ فيديوجراف

أمرأة أربكت إسرائيل.. عديلة هاشم محامية تحرج العالم في محكمة العدل

مدرب الزمالك الجديد.. كيروش أم فينجادا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

اﻟﻤﺰﻳﺪ