حريق كبير داخل إحدى الشقق ببرج سكني بالمنصورة

شب حربق كبير بإحدى الشقق السكنية بالدور الرابع ببرج سكنى بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقه ببرج سكنى بشارع قناة السويس أمام مستشفى الخير.

انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحريق شب فى شقة فى الدور الرابع ببرج سكنى مكون من 11دور حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه قبل انتقاله لباقى البرج والمبانى المجاورة.

ولم يسفر الحريق عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .