72 مركز شباب تذيع مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 بالقليوبية

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 بعدد 72 مركز شباب على مستوى المحافظة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



وتذاع المباريات داخل 12 مركز شباب ببنها ، و6 مراكز شباب بقليوب ، و 13 مركز شباب بكفر شكر ، والمركز بشبين القناطر ، و7 مراكز بشبرا الخيمة ، و8 مراكز بالخانكة ، و 9 مراكز بطوخ ، و 6 مراكز بالقناطر الخيرية.



وتهدف وزارة الشباب والرياضة إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لخدمة الجمهور المترردين وجذب النشء والشباب للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مرتكز الشباب .

كما تهدف للوقوف بجانب المنتخب في رحلة كأس الأمم الأفريقية 2024 رافعة شعار شجع_مصر لتشجيع المنتخب للفوز بالبطولة للمرة الثامنة حيث فاز منتخب مصر لكرة القدم بلقب البطولة 7 مرات على مدار البطولة.