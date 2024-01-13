أخبار التوك شو.. تحذير عاجل من الأرصاد اليوم.. نجم الزمالك السابق يوجه تعليقا ناريا لـ إمام عاشور

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الھامة نرصد ابرزھا فى التقرير التالى:



مصدر مصري: لا تنسيق مع الإحتلال بشأن تدابير أمنية جديدة على محور فيلادلفيا

أفادت القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها أن مصدر مصري مسئول نفي ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود تنسيق مصري إسرائيلي بشأن تدابير أمنية جديدة على محور فيلادلفيا



طالبهم بالنسيان.. كهربا يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي والزمالك.. تفاصيل

وجه محمود كهربا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر رسالة، لـ جماهير النادي الأهلي والزمالك، وقال:" احنا في معسكر المنتخب المصري والكل يعمل من أجل تحقيق البطولة الأفريقية".



أسعار الذهب والدولار اليوم السبت في مصر

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت 13-1-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.



قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين من بيت لحم بالضفة الغربية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 6 فلسطينيين، بينهم أشقاء، من شارع الصف، وسط مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.



53 سنة وفي تانية إعدادي|عوض سامي يُصر على استكمال تعليمه بسبب التنمر

رغم وصول عوض سامي لسن الـ 53 عامًا، لكنه لم يتخل عن حمله في التعليم وعاد من جديد لصفوف الدراسة.



خبير أثري: المعارض الخارجية تعمل على التسويق والترويج المتميز للسياحة المصرية

قال أحمد عامر، الخبير الأثري، إن المعارض الخارجية تعمل على التسويق والترويج المتميز للسياحة المصرية.



أسعار الذهب اليوم السبت 13-1-2024| عيار 21 بـ3260 جنيهًا

قدمت الإعلامية لميس سلامة في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت.



مش مصدقه| نجم الزمالك السابق يوجه تعليقا ناريا لـ إمام عاشور

تحدث إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي لأول مرة عن كواليس انتقاله للقلعة الحمراء وتفاصيل أيامه الأولى ، قائلًا: “ شرف كبير لأي لعيب في مصر أن يجيله النادي الأهلي”.



عواصف رملية وترابية تؤثر على القاهرة..تحذير عاجل من الأرصاد اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة اختلفت في الأيام الماضية عن الأسبوع السابق، وهناك انخفاضات في درجات الحرارة.



المنخفض الجوي يضرب من جديد.. سقوط أمطار على عدة مناطق.. اعرفها

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، على مدار الـ 48 ساعة القادمة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.