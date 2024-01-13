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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير أثري: المعارض الخارجية تعمل على التسويق والترويج المتميز للسياحة المصرية

المعارض الخارجية
المعارض الخارجية الأثرية

قال أحمد عامر، الخبير الأثري، إن المعارض الخارجية تعمل على التسويق والترويج المتميز للسياحة المصرية.

وأضاف أحمد عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز أن المعارض الخارجية تكون بمثابة دعاية غير مباشرة وغير مدفوعة الأجر، متابعا: الحضارة المصرية يتم تدريسها في جميع المدارس الأجنبية.

وأشار إلى أن المعارض الخارجية تسهم في زيادة الوعي الثقافي لدى الغرب، وما يترتب عليه من ترويج للسياحة المصرية.

ولفت إلى أن المعارض الخارجية وعرض قطع أثرية مصرية، يكون لها عائد مادي إيجابي.

المعارض الخارجية الحضارة المصرية أحمد عامر الخبير الأثري الترويج للسياحة اخبار التوك شو

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