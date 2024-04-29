بحضور شكري.. 6 وزراء عرب يلتقون بلينكن لمناقشة وقف الحرب في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية سامح شكري ووزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر والأردن وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التقوا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمتابعة مسار المناقشات والأفكار المطروحة حول وقف الحرب في غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى بالرياض.

وقال أبو زيد عبر حسابه على منصة إكس، إن شكري أجرى أيضا مباحثات مكثفة مع نظرائه من البحرين، وفرنسا، وبريطانيا، والنرويج، وماليزيا، وسريلانكا، والممثل الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.