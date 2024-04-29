إحالة 18 من العاملين بمستشفى أشمون للتحقيق لتغيبهم بدون إذن رسمي

تفقد اللواء ابراهيم ابو ليمون، محافظ المنوفية، مستشفى أشمون العام لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

و أحال المحافظ، 18 من العاملين بالمستشفى للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمى وتقصيرهم في أداء مهام عملهم .

وحرص المحافظ على تفقد أقسام العناية المركزة للتأكد من توفير الرعاية الصحية الشاملة للمرضى وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقى العلاج اللازم.

وأشارت الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم تدعيم العناية المركزة بعدد 2 جهاز تنفس صناعي و4 حضانات أطفال ومضخات تحاليل وذلك تبرع من النائب أحمد الخشن.

وأضافت أنه جارٍ قبول تبرع جديد من الحاج جمال البرعى عبارة عن 4 أجهزة تنفس صناعي .

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لرجال الأعمال لحرصهم ودعمهم للقطاع الطبي ومؤكدا علي أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية كما وزع المحافظ بونات مواد غذائية على عمال المستشفى دعما لهم.



