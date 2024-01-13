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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسامة حمدان: نرحب بمساندة جنوب إفريقيا في جهود وقف العدوان على غزة

صدى البلد

رحب القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أسامة حمدان ، اليوم السبت، بمواقف الدول التي تساند جنوب إفريقيا لوقف العدوان على قطاع غزة.

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أي تحقيقات نزيهة وموضوعية تؤكد صدق المقاومة وكذب الاحتلال في عدوانه على غزة.

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أن الولايات المتحدة والغرب يتعاملون مع الاحتلال الإسرائيلي منذ إنشائه كدولة فوق القانون.

أوضح حمدان، أن حركة المقاومة ، تستهدف جنود الاحتلال وكل من يحمل السلاح ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

لفت القيادي في حماس أسامة حمدان، إلى أن مزاعم قيام مقاتلينا بقتل المدنيين يوم السابع من أكتوبر ثبت كذبها.

أكد حمدان، أن الشعب الفلسطيني والمقاومة أفشلوا مخطط التهجير من قطاع غزة، مضيفاً أن الاحتلال لن ينجح في النيل من عزيمة مقاومة فلسطين في ميدان الحرب. 

وجدد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، تأكيده أن الاحتلال الإسرائيلي لم ينجح في تحقيق أي من أهدافه المعلنة في غزة.

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