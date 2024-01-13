عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عقود الفضل والإحسان وتطبيقاتها.. رسالة دكتوراه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية

رسالة دكتوراه
رسالة دكتوراه

حصلت الباحثة إسراء حامد الدالي، المدرس المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات ببورسعيد، على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن شعبة الشريعة الإسلامية - جامعة الأزهر بالقاهرة، عن رسالة في موضوع (عقود الفضل والإحسان وتطبيقاتها في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقارنة).

 

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من العلماء، الأستاذة الدكتورة سميرة سيد سليمان، أستاذ الفقه المقارن، الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف محمد، أستاذ الفقه المقارن، الأستاذ الدكتور محمد الزيني غانم، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن، والأستاذة الدكتورة أسماء فتحي علي، أستاذ الفقه المقارن، وقد حصلت الباحثه على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى برسالتها .

 


تناولت الرسالة فقه التبرعات والذي يعتبر مظهرا عظيما من مظاهر الشريعة الإسلامية يتجلى فيه تغليب الجماعة على الفرد، والحرص على إعادة توزيع الثروات بنقلها من الأغنياء إلى الفقراء، فالتبرع والإحسان طاعة يقدمها المسلم تقربا إلى الله عز وجل لنيل محبته ورضاه فقال تعالى “وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ” (سورة البقرة من الآية: 195)؛ كما أن له أثرا كبيرا في تهذيب النفوس وتزكيتها فقال تعالى (‌خُذۡ ‌مِنۡ ‌أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (سورة التوبة الآية: 103).

 

وأشارت الباحثة إلى أن للتبرع والإحسان أثرا عظيما في تقوية وتماسك المجتمع وتعزيز التعاون بين أفراده مما يخلق مجتمعا متكافلا يعيش أفراده كالجسد الواحد كما وصفه النبي  في الحديث الشريف عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»، أخرجه البخاري ومسلم.

 

وتطرقت الرسالة إلى أن الشريعة الإسلامية لعقود التبرعات اهتماما كبيرا تنظيما وتشريعا لبيان أحكامها في جملة من النصوص التشريعية المدونة في كتب الفقهاء القدامى والتي ترغب فيها وتحث عليها, ومن امثلة تلك العقود: الهبه، الصدقة، الوصية، الوقف، والإعارة وغيرها.

 

كما تناولت الرسالة جملة من الأحكام التي تتعلق بعقود التبرع والإحسان والتي لها صلة وثيقة بحياة الناس ومعاملاتهم منها: الإكراه على التبرع، تبرعات المرأة وبيان حقها الشرعي في التملك والإنفاق، تبرعات المريض مرض الموت، والتبرعات لغير المسلمين المسالمين فبينت سماحة الإسلام وعظمته ورعايته للجوانب الإنسانية لغير المسلمين وحفظ كرامتهم وحثه على الإحسان لهم.

 

وتعرضت الرسالة بالتفصيل لثلاثة من التطبيقات الفقهية المعاصرة لعقود التبرع والإحسان والتي تمسّ الواقع المعاصر مع بيان أقوال الفقهاء القدامى والمعاصرين بها، أولها: الوصية بالأعضاء البشرية السليمة بعد  الموت، حيث أثارت هذه القضية جدلا واسعا في السنوات الأخيرة في ظل التوجه المجتمعي نحو ثقافة التبرع بالأعضاء السليمة بعد الموت من أجل إنقاذ حياة إنسان، وثانيها: التبرع بالرحم كوسيلة من وسائل علاج العقم وحل مشاكل الإنجاب عند المرأة، وثالثها: التبرع بالشعر لمرضى السرطان والحروق كوسيلة لتخفيف الضرر النفسي المترتب على سقوط الشعر نتيجة العلاج الكيميائي والإشعاعي.

 

إسراء حامد الدالي الدراسات الإسلامية والعربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدءاً من اليوم| الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف المواعيد والسبب

250 مليار دولار سنوياً|موارد جديدة من العملة الصعبة في طريقها إلى مصر.. وانتعاشة مرتقبة لـ الجنيه

قناة مفتوحة| مباراة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية .. اضبط التردد

فرج عامر يكشف عن عودة لاعب جديد لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي

الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

مصر للطيران توقف إصدار تذاكر «السوتو» خلال ساعات| تفاصيل

تعديلات مرتقبة في الحكومة وهؤلاء أبرز الراحلين| تفاصيل

ترشيحاتنا

رؤساء أكبر 200 شركة في إسرائيل يوجهون رسالة إلى نتنياهو

نادي الأسير: جيش الاحتلال اعتقل اليوم 30 مواطنا من الضفة الغربية والقدس

حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر.. دار الإفتاء ترد

الخارجية: الجميع يدرك أن مصر لم تمنع أو تعطل دخول أي شاحنات لقطاع غزة

اعتراف جماعي صوت وصورة.. مفاجأة في رشوة شركة مياه أسوان (خاص)

محامي أمريكي دولي: جنوب أفريقيا تنتصر على إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل افتتاح أمم إفريقيا| محمد رمضان يُحييه بأزياء فلكلورية إفريقية.. شاهد

عايزة تخلفي؟.. أكلات مهمة لتحسين صحة المبايض

طريقة عمل رول اللحم خطوة بخطوة

تحذير عاجل| ارتفاع الكولسترول يتحول إلى مرض مميت في هذه الحالة

فيديو

حد بيوقع الفيلم.. شريف منير يكشف تفاصيل مؤامرة ضد" ليه تعيشها لوحدك"

أول رد فعل روسي.. موسكو تتحرك ضد الهجوم الأمريكي على اليمن.. فيديو

النار في كل مكان .. حريق هائل بمطعم شهير بالتجمع الخامس

الأجور معروفة.. أسما إبراهيم ترد على أزمة مرتبات الفنانين خلال حبر سرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ