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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1847 مواطنا بدمياط

صحه دمياط
صحه دمياط

تلقت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن أبرز نتائج القافلة الطبية التى تم اطلاقها على مدار يومى الجمعة والسبت ضمن خطة شهر يناير ٢٠٢٤ ، بقرية الركابية بمركز كفر البطيخ..

وأشار البيان إلى تردد١٨٤٧ مواطن على القافلة تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان،  تم تحويل ٢٤ حالة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم،  واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ١١ حالة ، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ضمن مبادرة " افحص واطمن " لعدد ١٢٢حالة و فحص ٥٦حالة بالأشعة و٩٤ حالة أخرى بالسونار و إجراء ٣٢٨ تحليل معملى ،كما تضمنت القافلة إقامة ١٠ ندوات توعوية صحية حضرها ١٩٥ مواطن..

 

هذا ويشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان،  وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان..

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