سليمان جودة: الصحافة الورقية السويسرية والأوروبية ما زالت موجودة ومؤثرة في صناعة القرار

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن الصحافة المصرية شهدت تحولًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح “الجرنال” متوفرًا لدى القارئ على جهاز الموبايل؛ فتراجع توزيع الورقي لصالح المتابعة الإلكترونية.

وأضاف جودة في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": “الجرنال الورقي ما زال موجودًا حتى الآن في العالم كله، لكن وجوده ضعيف، ويستحق أن يكون أقوى من ذلك”.

وأوضح سليمان جودة: “الأستاذ إبراهيم سعدة كان موجودًا في سويسرا في الفترة ما بعد 25 يناير 2011، وكنت على تواصل معه، وكنا دائمًا نتحدث عن الكتابات الصحفية، مضيفا: ”كلمني وقال لي إن الصحافة الورقية السويسرية والأوروبية ما تزال موجودة ومؤثرة في صناعة القرار، وأن تأثير الصحافة الإلكترونية لم يطغ على النسخ الورقية، وأن التواجد الإلكتروني لم يسحب من الصحف الورقية قوتها وسحرها".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.