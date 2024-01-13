عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين: جنوب إفريقيا فازت باحترام العالم أجمع لمواجهتها جرائم الاحتلال

تامر أمين
تامر أمين

علق الإعلامي تامر أمين، على محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا وتتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قائلا: "علينا أن نردد خلال هذه الأيام: تحيا جمهورية جنوب إفريقيا.. يحيا العدل والشجاعة والإقدام والإنصاف والجرأة في الحق".

وأضاف تامر أمين، خلال حلقة اليوم، من برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن جنوب إفريقيا كسبت احترام العالم كله خلال الساعات الماضية، لافتا إلى أنها تقدمت الصفوف وواجهت إسرائيل وأمريكا وأوروبا وتواجه كل المجتمع الدولي المتخاذل بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

جنوب إفريقيا وقفت في أمام العالم

واصل تامر أمين، حديثه: "جنوب إفريقيا وقفت في وش العالم وإسرائيل، وقالت لسه فيه أمل إن الحق والعدل ينتصروا، ولسه في أمل إن القانون يتطبق على الجميع".

تامر امين إسرائيل محكمة العدل الدولية محاكمة إسرائيل جنوب افريقيا قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدءاً من اليوم| الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف المواعيد والسبب

أقل جرام بـ 1,880 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

قناة مفتوحة| مباراة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية .. اضبط التردد

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

أمريكي | الأهلي يعلن عن صفقة جديدة

الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

قرار عاجل من خالد بيبو قبل مباراة منتخب مصر بشأن عمرو السولية

ترشيحاتنا

كرامات قيام الليل فى شهر رجب .. معجزات وعجائب

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أبو مسلم: زيارة الرئيس للمنتخب دافع كبير وموزمبيق وش السعد على علينا

مواجهات واعتقالات في عمليات اقتحام جديدة للقوات الإسرائيلية بالضفة

يوم تضامني مع فلسطين بنقابة الصحفيين بعنوان "100 يوم من الإبادة".. غدًا

الإكوادور.. إطلاق سراح 11 حارسا بعد احتجازهم بأحد السجون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة تجمد شعر بلوجر بسبب الطقس الجليدي في السويد

وظيفة الأحلام.. جزيرة خلابة تبحث عن مدير شاطر مقابل الراتب والسكن

حفل افتتاح أمم إفريقيا| محمد رمضان يُحييه بأزياء فلكلورية إفريقية.. شاهد

عايزة تخلفي؟.. أكلات مهمة لتحسين صحة المبايض

فيديو

يوم بيوم .. تفاصيل شهادة بنك ناصر الجديدة بعائد 20٪

من اليوم.. الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء

تحسين الأجور والمعاشات.. تكليف رئاسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين

حد بيوقع الفيلم.. شريف منير يكشف تفاصيل مؤامرة ضد" ليه تعيشها لوحدك"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ