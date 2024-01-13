تامر أمين: جنوب إفريقيا فازت باحترام العالم أجمع لمواجهتها جرائم الاحتلال

علق الإعلامي تامر أمين، على محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا وتتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قائلا: "علينا أن نردد خلال هذه الأيام: تحيا جمهورية جنوب إفريقيا.. يحيا العدل والشجاعة والإقدام والإنصاف والجرأة في الحق".

وأضاف تامر أمين، خلال حلقة اليوم، من برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن جنوب إفريقيا كسبت احترام العالم كله خلال الساعات الماضية، لافتا إلى أنها تقدمت الصفوف وواجهت إسرائيل وأمريكا وأوروبا وتواجه كل المجتمع الدولي المتخاذل بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

جنوب إفريقيا وقفت في أمام العالم

واصل تامر أمين، حديثه: "جنوب إفريقيا وقفت في وش العالم وإسرائيل، وقالت لسه فيه أمل إن الحق والعدل ينتصروا، ولسه في أمل إن القانون يتطبق على الجميع".