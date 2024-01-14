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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: مؤشرات على توسيع رقعة الحرب في المنطقة.. فيديو

طارق فهمي
طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك مؤشرات على الانخراط في توسيع رقعة الحرب في المنطقة.

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وأضاف الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال استضافته ببرنامج "أون إي"، المُذاع عبر فضائية "أون إي": "المؤشرات ربما تؤدي إلى مقاربة أوسع في هذا الإطار.. كل ما يحدث بسبب حرب غزة".

 

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن تصعيد أي مواجهة في الإقليم سواء من الحوثيين أو من الفصائل في العراق أو سوريا مرتبط بحرب غزة، وإذا هدأت الأوضاع في القطاع ستهدأ الأوضاع الأخرى".
 

 

طارق فهمي

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