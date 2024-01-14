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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سنن مهجورة عند سماع الأذان.. اعرف ما هي؟

صدى البلد

حثنا الشرع الحنيف على فعل أمور تجلب الحسنات وترفع الدرجات في كثير من الأوقات التي تمر على المسلم في حياته اليومية وأثناء العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى ، ومن هذه 5 أمور يستحب فعلها عند الأذان.

وهناك أمور بخصوص الأذان لابُد تكون على علم بها:

١-  لا كلام وقت الأذان قدر المستطاع.

٢- تردد كُل حرف مع المؤذن.

لكن هناك ثلاثة نقاط قد يخطئ البعض فيها. 

•عند قول المؤذن: "اللَّهُ أكبر اللَّهُ أكبر" 

نقول "اللَّهُ أكبر اللَّهُ أكبر" مش "اللَّهُ أكبر.. اللَّهُ أعظم" لقول النبي الكريم ﷺ: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن»

•وعند قول المؤذن: "حيّ على الصلاة حي على الفلاح" نقول "لاحولَ ولا قوة إلا باللَّه"

•وعند قول المؤذن فى أذان الفجر: "الصلاة خير من النوم" نقول "صدقت وبرّرت" أو "الصلاة خير من النوم" كلاهما حسن.

٣- بعد الأذان نردد الدعاء.

اللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعوةِ التَّامَّةِ، والصَّلاةِ الْقَائِمةِ، آت مُحَمَّدًا الْوسِيلَةَ، والْفَضَيِلَة، وابْعثْهُ مقَامًا محْمُودًا الَّذي وعَدْتَه،

"حلَّتْ لَهُ شَفَاعتي يوْم الْقِيامِة"

٤- بعد الأذان لعند وقت الإقامة، الفترة هذه يُستجاب فيها الدعاء بإذن اللَّه.. فحاولوا بقدر المستطاع أن تغتنموها بالدعاء.

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هل أقطع قراءة القرآن أثناء الأذان؟

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”، مضمونة: “رفع الآذان وأنا اقرأ القرآن، فهل استمر في القراءة أم أردد الآذان” ؟.

ليجيب عن هذا السؤال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إنه يجب على المسلم حال سماعه للآذان عند قراءته للقرآن أن يتوقف عن القراءة ويردد خلف المؤذن.

وتابع: الآذان عبادة مؤقتة والقراءة والذكر عبادة غير مؤقتة ويجب علينا نحن مراعاة الوقت كما يقولون مثلًا: كمن يتأخر عن صلاة المغرب، وعندما يتوجه للمسجد لأداء الفرض، يجد الإمام يصلي بالناس جماعة صلاة العشاء، فهنا يجب عليه أداء العشاء جماعة لكونها صاحبة الوقت.

واضاف أمين الفتوى: كما أنه من الأمور غير المستحبة أن يترك شخص صلاة الجماعة مع الإمام في المسجد لأداء السنة مثلًا وذلك لكون الفريضة هى الأولى بناء على ما يعرف ب مراعاة التوقيت.

واستطرد: أنت هنا تقرأ القرآن وأذن المؤذن للصلاة فالاولى هو ترديد الآذان والتوقف عن القراءة لما ذكرناه لكون الآذان هنا صاحب الوقت، سيأخذ منك 5 دقائق مثلًا وبعدها تعود الوقت الواسع والفسيح.

حكم ترديد الاذان خلف المؤذن

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