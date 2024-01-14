غير الجزمة يا صلاح.. إبراهيم فابق يوجه رسالة للفرعون خلال مباراة موزمبيق

وجه الإعلامي إبراهيم فايق، رسالة إلى محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بعد مرور تلت ساعة من الشوط الأول من مباراة مصر وموزمبيق، بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكتب فايق، من خلال حسابه الشخصي على “إكس”: "غير الجزمة يا أبو صلاح.. الجزمة دي بتقلش بقالها تلت ساعة".

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة موزمبيق، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات في كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها كوت ديفوار.

تشكيل منتخب مصر

جاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمي .. محمد الشناوي

خط الدفاع .. أحمد حجازي - محمد عيد المنعم - محمد هاني - محمد حمدي

خط الوسط .. محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم .. محمد صلاح - تريزيجيه - مصطفي محمد

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من:

"محمد أبو جبل - محمد صبحي - علي جبر- أحمد فتوح - عمر كمال - مهند لاشين- مروان عطية - إمام عاشور - مصطفى فتحي- محمود كهربا - عمر مرموش - أحمد حسن كوكا.

ويلعب منتخب مصر مع موزمبيق، على استاد فيليكس هوفويت بوينجي في مدينة أبيدجان، في مستهل مواجهات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف كوت ديفوار بطولة كأس الأمم الإفريقية، خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويتواجد منتخبي مصر وموزمبيق، ضمن المجموعة الثانية، والتي تضم أيضًا غانا والرأس الأخضر.