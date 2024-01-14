وزير الطاقة الباكستاني: قارة أفريقيا ووسط وجنوب آسيا مليئتان بالمعادن النظيفة

قال محمد علي، وزير الطاقة الباكستاني، إن قارة أفريقيا ووسط وجنوب آسيا غنية بموارد المعادن، والتي سيكون لها عائد كبير في مستقبل نظيف من ناحية الطاقة، وتهدف باكستان للوصول لانبعاثات صفرية، وسيكون هناك العديد من الاستثمار واستخدام التكنولوجيا والمعرفة.

وأضاف "علي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أن هناك فجوة بين الموارد والمعرفة والاستثمار، ونسعى لجمع كل تلك النقاط، وسبب أهمية ذلك منع بعض الناس من استغلال هذه الموارد فيما لا يفيد الشعوب والدول.

وواصل: "نود أن نضع استراتيجية من أجل تلك المنطقة لضمان أن نستخرج هذه المعادن بشكل صحيح والفائدة للعالم كله، وهناك 3 تحديات، هي الاستثمار والتكنولوجيا والبيئة التنظيمية، وإذا قمنا بها بشكل صحيح سيكون لدينا استراتيجية جيدة".

قطاع التعدين

واستكمل: "اعتقد أن قطاع التعدين سيمر بتغييرات كبيرة، وهناك شركات متوسطة وصغيرة كثيرة، وما نراه في باكستان بأن هناك ثورة في قطاع التعدين، فهي غنية باحتياطي النحاس ولدينا منجم جديد نعمل عليه سيكون أكبر منجم للنحاس في العالم".