ناقد رياضي يبشر جماهير الفراعنة بهذة الحسبة.. شاهد

حرص عمرو الدرديري، الناقد الرياضي، على تقديم مقارنة بين نتائج مباريات منتخب مصر في الجولة الأولى على مدار السنوات الماضية.

وكتب عبر فيسبوك: "نتائج الجيل الحالي في الماتش الافتتاحي

2017 تعادل ... الوصول للنهائي

2019 فوز ... خروج من دور ال 8

2021 خسارة...الوصول للنهائي

2023 تعادل .. ؟؟؟ باذن الله الي النهائي

ويلتقي منتخب مصر مع غانا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية، يوم الخميس 18 يناير 2024.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لـ كأس أمم إفريقيا بجانب غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

أقيمت المباراة على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار في الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2023.

وأبدى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، أسفه على التعادل اليوم الأحد 2-2 مع موزمبيق، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في كوت ديفوار.

وقال فيتوريا، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن منتخب مصر بدأ اللقاء بشكل جيد، وسجل هدفًا مبكرًا، وكان بمقدوره إحراز هدفين آخرين، إذا استغل الفرص التي سنحت له.