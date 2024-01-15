نادي أدب الإسماعيلية يناقش مفهوم «الشعر العربى»

يناقش نادي ادب الإسماعيلية مفهوم الشعر العربي في أمسية يديرها الشاعر منصور العذبه، الاسبوع المقبل، في إطار البرنامج الثقافي خلال إجازة منتصف العام.

في هذا السياق، أكد الشاعر منصور العذبه، علي صعوبة تعريف الشعر العربى تعريفا جامعا مانعا، وتفنيد ما نسب إلى الشعر من اتهامات وتأويل .



كما أشار إلي أهمية مناقشة الأفكار الخاصة بالفنون الأدبية ومنها الروح فى العمل الفنى والشعر والوجدان والكذب والصدق وشرف المعنى، خلال الأمسية المنتظرة.



أضاف الشاعر منصور عذبه، أن هذه الندوة تندرج ضمن مبادرة ستتضمن مجموعة من الندوات التى خصصتها بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة لإحياء التراث الابداعي على مختلف المجالات الفنية سواء فى مجال الشعر أو التمثيل أو فن الكاريكاتير أو الفن التشكيلي وغيرهما من مجالات الفنون.

اختتم الشاعر منصور عذبه، لافتا إلي أهمية الشعر الغنائي و اختيار الفكرة والكلمة وتأثير ذلك على الوجدان.