عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب "المصريين": تطوير الموانئ المصرية يقضي على فوضى التخليص الجمركي

حزب المصريين
حزب المصريين

أكد الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن ميناء السخنة يعد أحد أهم المشروعات المائية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن المشروعات الحيوية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لما يتمتع به من موقع جغرافي استثنائي بين الخطوط التجارية العالمية ولكونه البوابة الجنوبية لقناة السويس على البحر الأحمر.

وأشار  ”مهدي“ في بيان اليوم الاثنين، إلى أن أعمال تطوير ميناء السخنة تُعزز من حصة مصر في السوق العالمية لتجارة الترانزيت.

وقال إن مشروع تطوير ميناء السخنة يأتي في إطار جهود الدولة لدعم وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والذي يعزز بدوره دعم جهود الدولة لتنمية الموارد في المنطقة الاقتصادية وتعظيم الاستفادة منها.

ولفت إلى أن هناك اهتمامًا غير مسبوق من الرئيس السيسي بالتطوير والتحديث المستمر بجميع المشروعات القومية الكبرى في منظومة النقل المصري بجميع أنواعها.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن تطوير منظومة النقل هي أساس وعصب أي تقدم اقتصادي واستثماري وتجاري لأي دولة ولابد من استغلال الطفرة الإنشائية الكبيرة وغير المسبوقة في مختلف الموانئ المصرية وسرعة القضاء على النظام البيروقراطي الذي تفشى كالسرطان داخل أروقة مصلحة الجمارك ما أثر بدوره على منظومة الاستيراد والتصدير بشكل عام.

وأشار إلى أن تطوير الموانئ يهدف للوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ والارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجاليّ اللوجستيات والتجارة، ولكن دائرة التطوير لن تكتمل إلا بإعادة النظر في الدور الذي يقوم به الموظف البيروقراطي داخل الموانئ المصرية لاسيما بعد أن فشل في ممارسة السُلطة المخولة له وفقًا للقوانين والمعايير المتعارف عليها والمعلنة من قبل الحكومة.

وأوضح ”مهدي“ أنه لا يليق بالجمهورية الجديدة أن تظل كفاءة عملية التخليص الجمركي شبه منعدمة، خاصة بعد أن وصلنا إلى مرحلة متقدمة من الكفـاءة اللوجسـتية وجودة البنيـة التحتية في الموانئ، مؤكدًا أن الجداول الزمنية لإنهاء الإفراج على الشـحنات وعمليات التتبع تحتاج إلى إعادة نظر وصياغة واضحة وصريحة تُعمم على جميع موانئ مصر ويلتزم بها جميع الموظفين في الجمارك ولا يكون للأهواء الشخصية دخل في ذلك.

واختتم: يجب استغلال الطفرة الإنشائية في مختلف الموانئ المصرية، وتطبيـق مجموعة مـن الإجراءات لتحسين كفـاءة التخليص الجمركي وذلك عن طريق تخفيض معدل التعامل البشري إلى أدنى صورة ممكنة لتقليل احتمالية الخطأ المقصود أو غير المقصود، وصياغـة تشـريعات وقوانين فعالة تحد مـن الفسـاد وتراعي تبسـيط الإجراءات الجمركية، وتسـهيل سـُبل النـزاع بيـن المصدرين والمستوردين والإدارات الجمركية حتى لا يحدث تعطيل للمصالح العامة والشركات والمصانع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

رقم 7.. شاهد أول ظهور لزوجة حسين فهمي من الجيم يشعل السوشيال ميديا

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

بيان عاجل من وزير دفاع إسرائيل بشأن قرار إنهاء الحرب علي غزة

ترشيحاتنا

بعد انتهاء فترة التحويل.. تعرف على حالة حجز شقتك في سكن لكل المصريين

إسرائيل تعلن انتهاء العمليات العسكرية المكثفة في شمال قطاع غزة

بمواصفات هائلة.. سلسلة Realme 12 Pro الجديدة بنفس تصميم ساعات رولكس الفخمة

ساعات مرعبة بحياة بيومي فؤاد.. ما علاقة حالته الصحية بفشل فيلمه والجنسية السعودية؟

انقسام في حكومة الاحتلال.. وزير دفاع إسرائيل ينتقد نتنياهو

إجراء جديد في اتهام سما المصري بنشر الفجور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أميرات.. إطلالة أسما خلال رحلة في إيطاليا تشعل فيسبوك

ألوانها مبهجة.. إلهام شاهين بإطلالة شبابية تشعل السوشيال ميديا

أثقل من الكلاب.. مصير سار لقطة أثارت الجدل في بريطانيا.. صور

لا تتجاهلها.. علامات تحذيرية عن مخاطر السعال عند الأطفال والكبار

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ