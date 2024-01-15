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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير: تراجع جواز سفر إثيوبيا في التصنيف العالمي.. وفرنسا الأولى

إثيوبيا
إثيوبيا

تراجع جواز السفر الإثيوبي أربعة مراكز إلى المركز 93 في التصنيف العالمي منذ يوليو من العام الماضي، بسبب الصراع الدائر في البلاد.

وأظهر تقرير مؤشر هينلي لجوازات السفر الصادر خلال يناير الجاري أن جواز السفر الإثيوبي انخفض من المركز 89 في يوليو 2023 إلى المركز 93 في يناير 2024، بحسب ما أوردته صحيفة "إيست أفريكان" الكينية.

وتراجع جواز السفر الأوغندي مركزًا واحدًا من الترتيب العالمي البالغ 72 إلى المركز 73 في نفس الفترة قيد المراجعة، في حين لم تتحرك كينيا وتنزانيا ورواندا إلى المراكز 67 و69 و76 على التوالي.

ولم يتغير تصنيف رواندا، إلا أن عدد الدول التي يمكن لحاملي جوازات سفرها السفر إليها بدون تأشيرة ارتفع من 63 إلى 66، ويمكن لحاملي جواز السفر الكيني السفر إلى 76 دولة دون طلب تأشيرة مسبقة، و47 دولة للإثيوبيين، و69 دولة للأوغنديين، و73 دولة للتنزانيين.

واندلع في إثيوبيا صراع داخلي عنيف شاركت فيه ميليشيات من منطقتي أمهرة وأوروميا وبين الحكومة المركزية وتلك الموجودة في منطقة تيجراي في أقصى الشمال، والتي كانت آنذاك تحت سيطرة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وفي أواخر عام 2023، صعّدت الحكومة المركزية عملياتها العسكرية في أمهرة، فيما انهارت محادثات السلام مع أكبر ميليشيا الأورومو للمرة الثالثة.

وقد أدت هذه الصراعات المتزايدة إلى انخفاض مؤشر جواز السفر في تصنيف التنقل العالمي.

يفتح السفر بدون تأشيرة إمكانيات لسهولة الحركة، مما قد يعزز فرص السياحة والأعمال.

وفي بداية أغسطس من العام الماضي، أعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ الإقليمية لمدة ستة أشهر، وأفاد السكان أنهم سمعوا إطلاق نار كثيف ورأوا طائرات عسكرية.

وأدت الحروب إلى تعرض المستشفيات والمدارس والمصانع والشركات للقصف والنهب والتدمير من قبل الميليشيات الإقليمية للقوات الفيدرالية الإثيوبية والقوات المسلحة الإريترية.

وقد أدى ذلك إلى تقييد حركة السياح ووصول المساعدات الإنسانية، مما أجبر ملايين الأشخاص على الفرار من منازلهم إلى البلدان المجاورة مثل السودان.

وانخفض جواز سفر السودان من المركز 92 في يوليو 2023 إلى المركز 95 مع إمكانية الوصول إلى 45 دولة بدون تأشيرة، بينما انتقل جواز سفر جنوب السودان من المركز 90 إلى المركز 94 مع دخول 46 دولة بدون تأشيرة.

ويصنف مؤشر هينلي جميع الدول والأقاليم البالغ عددها 199 دولة في جميع أنحاء العالم وفقًا لعدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول إليها دون تأشيرة مسبقة باستخدام بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا".

وتم تصنيف فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وسنغافورة وإسبانيا كأقوى جوازات السفر في العالم.

وتراجعت موريشيوس، التي حافظت على مكانتها الأولى في القارة، درجة واحدة من المركز 30 إلى المركز 29، مما يدل على أنه يمكن لحاملي جواز السفر زيارة 148 دولة بدون تأشيرة.

كما انخفض جواز سفر جنوب إفريقيا مرتين من المركز 51 عالميًا في يوليو إلى المركز 53.

وتراجعت ليسوتو من المركز 64 إلى المركز 65، وناميبيا من المركز 62 إلى المركز 65، ومالاوي من المركز 68 إلى المركز 67.

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