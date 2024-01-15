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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الكينية: تعزيز الأمن على الحدود مع الصومال خوفا من هجمات إرهابية

الشرطة الكينية
الشرطة الكينية

قالت الشرطة الكينية اليوم الاثنين إنها عززت الإجراءات الأمنية في مقاطعة مانديرا القريبة من الحدود مع الصومال.

وأشار بيان الشرطة الكينية إلى أن الإجراءات المتزايدة ترجع إلى تقارير عن تحرك مسلحين من مناطق على طول الحدود الكينية الصومالية بهدف تنفيذ هجمات إرهابية، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلاً عن مصادر، أن جنديين مفقودين من القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية، كانا يحاولان الصعود إلى السفينة، وسقطا في المياه في خليج عدن قبالة سواحل الصومال.

الشرطة الكينية الحدود مع الصومال هجمات إرهابية الحدود الكينية الصومالية خليج عدن سواحل الصومال

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