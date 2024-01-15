الشرطة الكينية: تعزيز الأمن على الحدود مع الصومال خوفا من هجمات إرهابية

قالت الشرطة الكينية اليوم الاثنين إنها عززت الإجراءات الأمنية في مقاطعة مانديرا القريبة من الحدود مع الصومال.

وأشار بيان الشرطة الكينية إلى أن الإجراءات المتزايدة ترجع إلى تقارير عن تحرك مسلحين من مناطق على طول الحدود الكينية الصومالية بهدف تنفيذ هجمات إرهابية، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلاً عن مصادر، أن جنديين مفقودين من القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية، كانا يحاولان الصعود إلى السفينة، وسقطا في المياه في خليج عدن قبالة سواحل الصومال.