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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج: العالم كله يتأثر سلبا بتزايد التوترات في البحر الأحمر

سمير فرج
سمير فرج

علق اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتداعيات التوترات بالبحر الأحمر.

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وقال سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "40% من حجم التجارة العالمية تمر من البحر الأحمر".

وتابع سمير فرج "العالم كله يتأثر سلبا بتزايد وتيرة التوترات في البحر الأحمر، وفي 17 أكتوبر الماضي قام الحوثيين بمهاجمة سفينة في البحر الأحمر".

وأكمل "الحوثيون أحد أذرع إيران في المنطقة العربية، وإيران لا تشارك في الحرب مع الفصائل الفلسطينية لكن إيران تريد إرسالة رسالة إلى أمريكا كي لا تقوم واشنطن بتهديد مشروع إيران النووي".

ولفت إلى "أمريكا قامت بتوجيه ضربات عسكرية ضد مواقع للحوثيين من اجل حماية الملاحة البحرية الدولية".

سمير فرج البحر الأحمر الحوثيين اليمن اخبار التوك شو

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