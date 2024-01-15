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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير صبري: ما يحدث في البحر الأحمر مؤامرة.. فيديو

سمير صبري
سمير صبري

أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، على أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالنسبة لاقتصاد الدولة المصرية.

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سمير صبرى: وثيقة الاتجاهات الإستراتيجية للاقتصاد مرنة لتجاوز الأزمات

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سمير صبرى يطالب بوضع استراتيجية واضحة للصناعة المصرية الفترة المقبلة

وقال الدكتور سمير صبري، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إن قناة السويس يمكن أن تتأثر بسبب أن وظيفتها حتى الآن مرور سفن فقط".

 

وأشار الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى إننا نحتاج أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس متضمنة لمشروعات عملاقة"، موضحا: "أن ما يحدث في البحر الأحمر مؤامرة".
 

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