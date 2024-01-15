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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عزة مصطفى: ما يحدث في البحر الأحمر أثر على قناة السويس.. فيديو

عزة مصطفى
عزة مصطفى

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر لم تعان من أزمة في نقص السلع، معقبة: "مصر قبل فترة كورونا لم تعان من أي مشكلة".

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وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "قبل كورونا كنا ماشيين زي الفل، لم نشعر بأي بوادر لمشكلة اقتصادية خلال فترة كورونا لأنه مفيش سلعة نقصت في الأسواق".

 

وأشارت: "الدولة لم تكن لديها أي مشكلات، في ظل تأثر بلدان العالم أجمع بالأزمة وما بعدها"، متابعة: "الدولة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا بمنتهي الاحترافية".

وتابعت: "الحكومة تعاملت ببزخ مع الأزمة الاقتصادية وإتاحة الموارد والسلع الاستراتيجية في ظل نقصها الشديد بباقي الدول"، مشيرة: "فجأة لم يتوقعها أحد أن تحدث حرب روسيا وأوكرانيا، وحدثت الحرب، وعندما وقعت الحرب ظهرت معها المشكلة الاقتصادية في مصر والعالم، واضطرت الحكومة لخروج الأموال الساخنة، وهذه فكرة خاطئة، الاعتماد على رقم كبير من الأموال الساخنة، وهذا ما حدث حتى ارتفعت أسعار السلع في العالم كله وخاصة الوقود والحبوب وأغذية استراتيجية أخرى".

 

واسترسلت: "روسيا وأوكرانيا تعتبر سلة الغذاء العالمي، وكان هناك وقف إمدادات في كل بلدان العالم خاصة الحبوب، حتى فكرت الإدارة المصرية في جلب إمدادات من مختلف المصادر".

 

وأكملت: "بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، حلت علينا تباعا كارثة أخرى كبيرة وبالنسبة لنا كمصر أقوى من روسيا وأوكرانيا، وهي طوفان الأقصى  وما يحدث من العدو الصهيوني في أهالينا بقطاع غزة، فضلا عن تأثر حركة الملاحة بالبحر الأحمر"، موضحة: "التوترات التي تحدث في البحر الأحمر أثر على قناة السويس والتي تعد أحد مصادر الدخل القومي".

عزة مصطفي السلع

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