في اليوم العالمي للرقص| لن تتوقع تأثيره على الجسم

يصادف اليوم 29 إبريل اليوم العالمي للرقص، ومن المؤكد أن الرقص أمر ممتع، لكن هل تعلم أن هناك العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بالنشاط؟

الحركة المستمرة ليست مفيدة لصحتك الجسدية فحسب، بل لصحتك العقلية أيضًا، نعرض لكم فيما يلي أبرز فوائد الرقص..





الفوائد الصحية للرقص

يمكن أن يكون الرقص وسيلة للحفاظ على لياقتك البدنية للأشخاص من جميع الأعمار والأشكال والأحجام، وله مجموعة واسعة من الفوائد الجسدية والعقلية، بما في ذلك:

تحسن حالة قلبك ورئتيك

زيادة القوة العضلية والقدرة على التحمل واللياقة البدنية الحركية

زيادة اللياقة الهوائية

تحسين قوة العضلات وقوتها

إدارة الوزن

عظام أقوى وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام

تحسين التنسيق وخفة الحركة والمرونة

تحسين التوازن والوعي المكاني

زيادة الثقة الجسدية

تحسين الأداء العقلي

تحسين الصحة العامة والنفسية

ثقة أكبر بالنفس واحترام الذات

مهارات اجتماعية أفضل.

المصدر: betterhealth