عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في اليوم العالمي للرقص| لن تتوقع تأثيره على الجسم

اليوم العالمي للرقص
اليوم العالمي للرقص

يصادف اليوم 29 إبريل اليوم العالمي للرقص، ومن المؤكد أن الرقص أمر ممتع، لكن هل تعلم أن هناك العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بالنشاط؟

الحركة المستمرة ليست مفيدة لصحتك الجسدية فحسب، بل لصحتك العقلية أيضًا، نعرض لكم فيما يلي أبرز فوائد الرقص..

txt

ملابس ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة تثير ضجة| سعرها خرافي

txt

هل تناول الزنجبيل والكركم معًا يقلل من فوائدهما؟ .. مفاجأة صادمة


 

 

الفوائد الصحية للرقص
يمكن أن يكون الرقص وسيلة للحفاظ على لياقتك البدنية للأشخاص من جميع الأعمار والأشكال والأحجام، وله مجموعة واسعة من الفوائد الجسدية والعقلية، بما في ذلك:

تحسن حالة قلبك ورئتيك
زيادة القوة العضلية والقدرة على التحمل واللياقة البدنية الحركية
زيادة اللياقة الهوائية
تحسين قوة العضلات وقوتها
إدارة الوزن
عظام أقوى وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام
تحسين التنسيق وخفة الحركة والمرونة
تحسين التوازن والوعي المكاني
زيادة الثقة الجسدية
تحسين الأداء العقلي
تحسين الصحة العامة والنفسية
ثقة أكبر بالنفس واحترام الذات
مهارات اجتماعية أفضل.

المصدر: betterhealth

الرقص اليوم العالمي للرقص فوائد الرقص الفوائد الصحية للرقص مهارات اجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

قرار عاجل بشأن المتهمين بـ خطف نجل وزير الصحة الأسبق

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

براءة مرتضى منصور من تهمة سبّ وقذف موظفة حكومية

تعليق صادم من ناقد رياضي: محمد صلاح أقوى من الأهلي

قرار حاسم من بيبو ضد نجم الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

ملابس ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة تثير ضجة| سعرها خرافي

طريقة عمل كوكيز بالعسل| بأسهل الخطوات

هل تناول الزنجبيل والكركم معًا يقلل من فوائدهما؟ .. مفاجأة صادمة

طريقة عمل ايدام لحم بالخضروات| بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة.. إطلالة ابنة حسام حسن في حفل خطوبتها.. فستان نانسي عجرم في أحدث ظهور.. شاهد

تحذير عاجل.. تناول الفيتامينات بهذه الطريقة يهدد الصحة

شيري عادل تخطف الأنظار بملابس كاجوال.. شاهد

ابنة حسام حسن بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها| شاهد

ترشيحاتنا

وجهوا رسالة للسنوار.. عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب نتنياهو بإنجاز الصفقة مع حماس

بلاها فراخ| المقاطعة بين ثقافة الشعوب ورقابة الحكومة.. هل سينجح الشعب؟

«إكسترا نيوز»: أوراق الضغط المصرية مستمرة لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة

وزير الخارجية السعودي: إسرائيل الدولة الوحيدة خارج الإجماع الدولي بشأن غزة

قارئ شفاه محترف يكشف عن تفاصيل خناقة محمد صلاح وكلوب.. ماذا قال؟

بلومبرج تكشف عن تحرك غربي لمنع إصدار أوامر اعتقال دولية لـ نتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للرقص| لن تتوقع تأثيره على الجسم

شعر كيرلي.. ليلى علوي تثير الجدل بلوك غير معتاد

رانيا يوسف وكندة علوش في ماستر كلاس محمد حفظي بالإسكندرية للفيلم القصير

فستان غريب.. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها بأحدث جلسة تصوير

فيديو

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ