كلمة قوية للنائب محمد أبو العينين: الاستثمار والإنتاج والصناعة والتصدير الحل الحقيقي

استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بشأن الموافقة على اتفاق قرض تسهيل هيكلي بين مصر وصندوق النقد العربي.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "النائب محمد أبو العينين تحدث عن كيفية جذب المستثمرين الأجانب".

وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: "الحل الحقيقي هو الاستثمار والإنتاج والصناعة والتصدير والقيمة المضافة".

وأضاف أبو العينين: "لا بد من الحوار مع الحكومة والوزراء المعنيين في المجال الاقتصادي بشأن الرؤية المستقبلية والتشريعات".

وأكد أن: "هذا الحوار يجب أن يكون له أسس إعلامية كبيرة، مع دعم المستثمر الوطني والعالمي في ظل التنافسية العالمية"، مشيرا إلى أن: "الأمر يحتاج لرؤى جديدة من أجل تسويق هذا الفكر".