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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو العينين: هناك 600 مليار جنيه لأصول غير مستغلة وأثق في إدارة المالية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، تقريرا تلفزيونيا عن كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

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وأعلن  النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، مشيرًا إلى أن هناك 9 أنواع من الأموال التي يشملها القانون منذ الخمسينات والستينات. 

وأشار إلى أن الدراسات التي وصلت إليها وزارة التخطيط تكشف أن هناك 600 مليار جنيه حصر مبدئي لقيمة الأصول غير المستغلة. 

وعقب: كلي ثقة في وزارة المالية لتحقيق الإدارة الرشيدة لهذه الأموال مع سرعة فك الارتباط بين الجهاز السيادي والجهاز الجديد الخاص بإدارة الأموال المستردة، وتفعيل دور الرقابة لصيانة هذه الأموال.
 

وسأل النائب أبو العينين، عن مصير الأموال المملوكة للمحافظات، وما إن كان سيتم نقلها لجهاز إدارة الأموال المستردة، مشيرًا إلى أن قضية التصرف في الأموال المتحفظ عليها لن يتم التصرف فيها إلا بحكم قضائي بات، الأمر الذي يحتم ضرورة مراعاة ذلك.

ومن ناحية أخرى علق النائب أبو العينين على الاتهامات البغيضة لدولة الاحتلال على مصر أمام المحكمة الدولية قائلاً: إنه كذب وافتراء مفضوح امام العالم كله والذى رأى كذبه امين عام الأمم المتحدة الذى تابع مئات الشاشات وهى تنقل  طوابير الشاحنات المنتظرة بالأيام أمام معبر رفح فى انتظار الدخول ويكذبه أيضا رئيسا وزراء إسبانيا واليونان اللذان ذهبا مع أعضاء من الكونجرس  الى المعبر وشاهدوا ما يحدث على الطبيعة ويكذب اتهام إسرائيل أيضا انهم ضربوا معبر رفح نفسه 4 مرات. 

وأضاف: إسرائيل هي التي تعذب الشعب الفلسطيني وتمنع عنه الماء والطعام والعلاج للأسف هم من يزيفون الحقائق واختتم كلمته قائلاً ً: موقف مصر من القضية الفلسطينية تاريخي وواضح للجميع.

أحمد موسى الجلسة العامة لمجلس النواب الإعلامي أحمد موسى الدكتور حنفي جبالي المستشار الدكتور حنفى جبالى النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين المحكمة الدولية

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