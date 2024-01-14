«في مصريين كان بيشجعوا موزمبيق».. أحمد موسى ينفعل على الهواء

انفعل الإعلامي أحمد موسى، في أثناء تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد؛ بعد تشجيع بعض المصريين لمنتخب موزمبيق، بدلا من منتخب مصر، في مباراة اليوم، في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، “في مصريين كانوا بيشجعوا موزمبيق، أنتم ازاي كده؟، دي بلدكم، وكلنا خلف منتخب مصر مهما حصل”.

وأكد أحمد موسى، أن 100 مليون مصري ينتظرون الفرحة من لاعبي المنتخب، فالمنتخبات الإفريقية قوية، ويجب أن نشجع منتخب مصر في المباريات المقبلة.