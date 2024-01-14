بعد التعادل مع موزمبيق.. أحمد موسى: ضربة الجزاء جاءت بدعوات المصريين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة والجمهور يدعمان المنتخب الوطني في البطولة الإفريقية، مضيفا أن أداء لاعبي منتخب مصر أمام موزمبيق غير مقبول.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد،: "اللي حصل في الماتش مش مقبول، وعيب عليكم، وضربة الجزاء لصالح المنتخب جاءت بدعوات المصريين، ومنتخب مصر مرشح للفوز بالبطولة الإفريقية الثامنة.

100 مليون مصري ينتظرون الفرحة من لاعبي المنتخب

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن 100 مليون مصري ينتظرون الفرحة من لاعبي المنتخب، فالمنتخبات الإفريقية قوية، ويجب تشجيع منتخب مصر في المباريات المقبلة.