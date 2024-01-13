مفيش حد عمل زينا.. أحمد موسى: مصر قدمت أطنانا من المساعدات لغزة

رد الإعلامي أحمد موسى، على ادعاءات إسرائيل على مصر بشأن دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الدولة المصرية قدمت أطنانا من المساعدات لقطاع غزة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" مفيش حد عمل كده زينا ومصر أول دولة تتحمل مسؤولية إدخال المساعدات لقطاع غزة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" مصر استقبلت المصابين الفلسطينيين لتلقي الخدمة العلاجية في مصر بالمجان "، مضيفا:" مصر تدعم وتساند الأشقاء في فلسطين ".

ونوه الإعلامي أحمد موسى :" يجب عدم تصديق أي شائعات عن الدولة المصرية وهناك تحريض كبير ضد الدولة المصرية".