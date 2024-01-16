يسرى عبدالله: ثورة 30 يونيو كانت طوق نجاة المصريين للتخلص من الإخوان

قال يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، إنه رأى بعهد الإخوان حرق الكنائس وتدميرها عمدًا، معبرًا: "بعد 25 يناير وجدنا ناس خارجة من الكهوف تريد حكم مصر، نحن كنا نعيش مأساة حقيقية".

أحداث يناير

وأكد يسري عبدالله، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن ثورة 30 يونيو كانت طوق نجاة للمصريين للتخلص من هذا الجحيم الذي جاء ليحكم مصر بعد ثورة يناير.

وأضاف في حديثه، أنه حدث اختراق لوزارة الثقافة من قبل جماعة الإخوان، وهذه الاختراقات مازالت موجودة حتى الآن ولكنها تأخذ شكل إبطاء للحركة، وهو تكنيك جماعة الإخوان المعروف.

وتابع: "في أكثر من مشهد سياسي رأينا بعض الأفكار الإخوانية تريد الظهور مرة أخرى، لذا هذه الجماعة تنتظر التوقيت المناسب من أجل الظهور والتحكم مرة أخرى".

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.