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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دويدار: فيتوريا غير مقتنع بإمام.. وهذا هو التشكيل الأمثل لمصر أمام غانا

صدى البلد


كشف أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق عن التشكيل الأمثل لمنتخب مصر في مباراة غانا، المُقرر إقامتها ضمن منافسات بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار.
وقال أحمد دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تشكيل منتخب مصر الأنسب هو محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي وياسر إبراهيم في خط الدفاع".
وأضاف: "أحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر، وعمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيمن، مع إمكانية الدفع بأحمد سيد زيزو في مركز الظهير الأيمن، خصوصًا أن الحالة البدنية لعمر كمال ليست جيدة".
وتابع: "مروان عطية وإمام عاشور سيمثلان ثنائي خط الوسط، أما في خط الهجوم يتواجد الثلاثي محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد".
وأكمل: "لدي عتاب على محمود حسن تريزيجيه لأن لديه أفضل من ذلك، أما إمام عاشور فمستواه يقل بنسبة 70% عندما يشعر بأن المدرب لا يثق به".
وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "إمام عاشور مثل محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، يحتاجون للثقة من أجل تقديم أفضل ما لديه، وروي فيتوريا غير مقتنع بإمام عاشور، وهذه المعلومة من داخل المنتخب".

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