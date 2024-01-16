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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يسري عبدالله: ثورة 30 يونيو كانت ثقافية بامتياز

يسري عبدالله أستاذ
يسري عبدالله أستاذ الأدب والنقد الحديث

قال يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، إن ثورة 30 يونيو كانت ثقافية بامتياز وهي ثورة على هذا التفكير الراكد.

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يسري عبدالله: بعض المثقفين وجودهم كان باهتا ولم يكن مؤثرا وقت الإخوان

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ثورة 25 يناير تم اختطافها وما انتهت إلية ثورة يناير كان مختلفا عن بدايتها، مؤكدًا أن الإخوان كانت فصيل جاء ليهلك الحرث والنسل.

وتابع، أن جمعة الغضب لم يفزع منها فقط ولكن انتابه حزن كبير كلما تذكره يخشى من هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن الجماعات المتطرفة والإسلامية يكون لديهم مواقف تجاه المثقفين الذين يدافعون عن التنوير.

وأشار إلى أننا رأينا حرق الكنائس وناس قادمة من الكهوف تريد حكم البلاد، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة الخلاص من جحيم الجماعة الإرهابية.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

يسري عبدالله 30 يونيو 25 يناير الجماعات المتطرفة الأدب والنقد الدكتور محمد الباز ثورة 25 يناير ثورة 30 يونيو

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