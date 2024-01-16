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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يسري عبدالله: بعض المثقفين وجودهم كان باهتا ولم يكن مؤثرا وقت الإخوان

يسري عبدالله
يسري عبدالله

قال يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، إن هناك تساؤلًا هامًا وهو هل وزارة الثقافة ملك للشعب المصري أو ملك مجموعة من المثقفين، مؤكدًا أنها لابد أن تقدم القيمة المضافة للجمهورية الجديدة.

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يسري عبدالله : الدولة المصرية لديها طموح كبير في تطوير التعليم والثقافة

 

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العشر سنوات الدولة المصرية وقواتها المسلحة استطاعت أن تواجه العصابات الممثلة في المتطرفين والجماعات، مؤكدًا أنه تساءل لماذا فرت الثقافة من المعركة؟ وكان وجودها باهتًا ولم يكن مؤثرًا وقت الإخوان.

وتابع، أنه يوجد مثقفين شجعان وقفوا وواجهوا وكانوا في القلب وناس لم تفقد البوصلة طوال الوقت ولكن كان هناك نوع من فقدان البصلة للبعض، مشيرة إلى أن الدولة المصرية هي من عملت البوصلة ووضعت خطًا أحمر وأعادت الأمور لنصابها.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

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