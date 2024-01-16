صعوبة في التنفس وأكسجين| لحظات حرجة بحياة بيومي فؤاد.. وهذه حالته الصحية

أعلن المخرج الشاب محمد فؤاد نجل الفنان بيومي فؤاد نقل والده لأحد المستشفيات الكبرى، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية.

بيومي فؤاد

الحالة الصحية لبيومي فؤاد

ونشر محمد نجل بيومى فؤاد صورة وفيديو لوالده عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، وظهر الفنان على أجهزة التنفس الصناعي، كما ظهر محمد بيومي فؤاد وهو على جهاز الأكسجين أيضا، ولم يكشف عن أي تفاصيل.

بيومي فؤاد على جهاز التنفس

وكشف مصدر مقرب من بيومي فؤاد، تفاصيل الحالة الصحية للفنان، بعد أن تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات الكبرى، حيث تم وضعه على الفور على جهاز التنفس الصناعي، بعد شعور الفنان بضيق في التنفس.

وقال المصدر، ان الفنان تعرض لمشكلة في التنفس أدت إلى نقله للمستشفى فورًا، وكان في حالة إعياء شديدة، وتم عمل اللازم له وعاد الى منزله، مع التوصية بالراحة التامة.

رفع فيلم كارت شحن

قررت دور العرض السينمائي رفع فيلم "كارت شحن" من شاشاتها، بطولة الفنان بيومي فؤاد، بعد أسبوعين فقط من عرضه، بسبب ضعف الإقبال الجماهيري وتذيله شباك التذاكر يوميًا منذ انطلاق عرضه.

حقق فيلم كارت شحن إيرادات 122 ألف جنيه فقط الأسبوع الماضي، مكتفيًا بإجمالي مليون و 26 ألف جنيه.

بيومي فؤاد

تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك بيومي فؤاد بطولته الفنان محمد ثروت، ويتصدران بوستر العمل معًا، وإلى جانبهما الفنانة هالة فاخر، إسماعيل فرغلي، عمرو رمزي، سامي مغاوري، صبري عبدالمنعم، المطرب الشعبي أحمد شيبة، ومن ضيوف الشرف الفنانة فرح الزاهد، وحقق الفيلم إجماليا حتى الآن 103 آلاف جنيه إيرادات فقط في 5 أيام عرض.

اختتم الفنان بيومي فؤاد عروض مسرحية "الصندوق الأحمر"، بطولة كل من ليلى علوي، ورنا رئيس، طارق الإبياري، ميمي جمال، وعرضت ضمن فعاليات موسم الرياض.