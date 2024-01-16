خدمات طبية في كافة التخصصات.. الصحة: أكثر من 36 مستشفى تستقبل المصابين الفلسطينيين

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر عكفت على تقديم المساعدات الطبية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة منذ بداية الأزمة في القطاع.

وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" تم تشكيل غرفة أزمة في وزارة الصحة لمتابعة وصول المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية ".

وأضاف حسام عبد الغفار :" مصر استقبلت أعداد كبيرة من المصابين الفلسطينيين كما استقبلنا أعداد كبيرة من المصابين بأمراض مزمنة وأطفال مصابين بالأورام من قطاع غزة ".

وتابع حسام عبد الغفار :" أكثر من 36 مستشفى مصري يستقبلون المصابين الفلسطينيين ويتلقون الخدمات الصحية اللازمة ".

واكمل حسام عبد الغفار :" لا توجد حالة مصابة أتت إلى مصر تحتاج إلى تخصص طبي واحد بل مجموعة من المختصين ، ويتم تقيدم كافة الخدمات الطبية للأشقاء الفلسطينيين ".