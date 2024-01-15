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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحة العالمية: الوضع الصحي في غزة يتدهور يوميا

غزة
غزة

كشفت المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، تفاصيل عن الوضع الصحي في قطاع غزة ، مشيرة إلى أنه يتدهور يوميا، ففي بعض الأحيان تدخل المساعدات وفي أحيان أخرى لا يسمح بدخولها.

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وتابع ليندماير، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية ليلاس كفوزي، أن المساعدات لا تدخل قطاع غزة على نحو متواصل وغير مخطط لها وعندما تصل المساعدات لا يكون الأمر واضحا بشأن قدرتنا على توزيعها على الناس حول قطاع غزة.

واكمل المسؤول الأممي: "هناك القليل من الإمدادات لتوزيعها على كل الطرق، وهناك بعض المخاطر وغير مسموح للقافلات بالعبور والشعب الفلسطيني في غزة يتم الضغط عليه في الجنوب، والأماكن تصبح أكثر اكتظاظا والوضع غير إنساني وغير محتمل لحوالي مليوني شخص، حيث يقيمون خيام في أي مكان مع الأمراض والإصابات، والأطفال يصابون إصابات خطيرة ولا توجد مياه أو تغذية كافية ما يتسبب في ضعف المناعة تجاه الأمراض وهذا خليط مثالي لكارثة إنسانية".
 

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