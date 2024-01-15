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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من رئيس الأركان الإسرائيلي لـ نتنياهو وجالانت بشأن حرب غزة

رئيس الأركان الإسرائيلي
رئيس الأركان الإسرائيلي

ذكرت القناة الـ13 العبرية، اليوم الإثنين، إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، حذر الحكومة من تراجع إنجازات الجيش في غزة بسبب عدم وجود خطة للمرحلة التالية بعد الحرب.

أوضحت القناة الـ13 العبرية، أن هاليفي أخبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت، أن الجيش قد يضطر للعودة إلى مناطق انتهى فيها القتال، بسبب إعادة تجمع مقاتلي حماس في شمال غزة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، قال اليوم الإثنين، إن المرحلة القتالية المكثفة في شمال غزة قد انتهت، معلنا عن نهاية وشيكة للقتال العنيف في جنوب القطاع.

وأضاف جالانت، في تصريحات صحفية: “قبل حوالي ثلاثة أشهر عرضت خطة الحرب على مجلس الوزراء مع رئيس الأركان.. أوضحنا مراحل التنفيذ وأكدنا أن مرحلة المناورة المكثفة ستستمر حوالي ثلاثة أشهر.. وفي شمال قطاع غزة انتهت هذه المرحلة”.

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وتابع قائلا: “في جنوب قطاع غزة سنصل إلى هذا الإنجاز قريبا، وفي كلا المكانين ستأتي اللحظة التي سننتقل فيها إلى المرحلة التالية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بانسحاب الفرقة 36 في جيش الاحتلال الإسرائيلي من شمالي قطاع غزة والتي تضم لواء جولاني ولواءي مدرعات.

الجيش الإسرائيلي غزة نتنياهو جالانت

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