ادعى الاحتلال السيطرة عليها.. رشقات صاروخية من شمال غزة على سديروت

أفادت القناة 13 العبرية، اليوم الاثنين، أن الصواريخ نحو سديروت التي تم إطلاقها مساء اليوم الاثنين، أطلقت من منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، وهي منطقة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقاً أنه سيطر عليها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن هناك 14 صاروخا أطلقتها عناصر المقاومة الفلسطينية باتجاه سديروت في الدقائق الأخيرة.

ومن جانبها، قالت رئاسة بلدية سديروت، إنه تم اعتراض 5 صواريخ في سماء المدينة من أصل 9 أطلقت من غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن المرحلة القتالية المكثفة في شمال غزة قد انتهت، معلنا عن نهاية وشيكة للقتال العنيف في جنوب القطاع.

وأضاف جالانت في تصريحات صحفية: "قبل حوالي ثلاثة أشهر عرضت خطة الحرب على مجلس الوزراء مع رئيس الأركان.. أوضحنا مراحل التنفيذ وأكدنا أن مرحلة المناورة المكثفة ستستمر حوالي ثلاثة أشهر.. وفي شمال قطاع غزة انتهت هذه المرحلة".

وتابع قائلا: "في جنوب قطاع غزة سنصل إلى هذا الإنجاز قريبا، وفي كلا المكانين ستأتي اللحظة التي سننتقل فيها إلى المرحلة التالية".