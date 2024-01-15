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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية تستهدف زورقا إسرائيليا في بحر غزة

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

أعلنت كتائب المقاومة الوطنية في فلسطين، اليوم الإثنين، استهداف أحد الزوارق الحربية الإسرائيلية بصاروخ موجه في بحر مدينة غزة، ردا علي قصف منازل المدنيين بمنطقة تل الهوا.

وكانت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أعلنت اليوم الإثنين، تصفية 5 جنود إسرائيليين من المسافة صفر شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “مجاهدونا يغيرون من أحد الأنفاق القسامية على قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر ويجهزون على 5 جنود شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

وأضافت: “تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في قوة صهيونية راجلة تقدمت صوب عين نفق شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

غزة تل الهوا فلسطين حماس المقاومة الفلسطينية

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