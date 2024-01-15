مستشفى إسرائيلي يعلن استقبال 15 جنديا مصابا جراء معارك غزة

أعلن مستشفى سوروكا بالنقب، اليوم الإثنين، استقبال 15 جنديا إسرائيليا مصابا خلال اليوم جراء المعارك في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بانسحاب الفرقة 36 في جيش الاحتلال الإسرائيلي من شمالي قطاع غزة والتي تضم لواء جولاني ولواءي مدرعات.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، انسحاب الفرقة 36 من قطاع غزة، فيما قالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، إن الفرقة 36 التي انسحبت من غزة تضم ألوية جولاني والسادس والسابع و188 وسلاح هندسة.

بدورها، ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل وحدة دوفدفان من غزة إلى الضفة الغربية تحسبا للتصعيد فيها.