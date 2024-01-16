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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنفلونزا H1N1.. وباء جديد يجتاح دولة عربية| تفاصيل

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت مصادر مطلعة داخل لجنة الصحة  في لبنان أن إنفلونزا H1N1 تجتاح البلاد بشكل سريع حيث  تقدّمت  على H3N2 الموسمية.

وأكد المصدر لوسائل إعلام لبنانية أن H1N1 سريعة الانتشار حيث تؤدي إلى التهاب في الرئتين ميكروبي ثم فطريات ويتطلّب شفاؤها وقتاً.

ولفت المصدر إلى أن ثلاثة أنواع من الفيروسات تجتاح لبنان هذه الأيام، الإنفلونزا H1N1، والكورونا المتحوّر الجديد GN1 والتنفّس المخلوي RSV حيث تختلف في بعض عوارضها ولكنها تلتقي بسرعة انتشارها، ولا تستدعي إجراءات صحية استثنائية أو إقفال البلد لأن تقييمها الطبي أنها عادية في موسم الشتاء.

وقال أيضا :الأزمة الصحيّة تحضر في معظم منازل اللبنانيين، تكاد لا تدخل بيتاً إلا وفيه مصاب بـ»الإنفلونزا» أو «الكورونا» المتحوّر، وقد زاد من أعداد المصابين، إضافة إلى سرعة انتشار الفيروسات، الاختلاط الذي حصل قبل ثلاثة أسابيع في المناسبات وعيدي الميلاد ورأس السنة داخل التجمّعات المغلقة على أنواعها.

وبدوره أكد الاختصاصي في الأمراض الجرثوميّة رئيس الهيئة الوطنية للقاح كورونا، النائب عبد الرحمن البزري  أنّ «إنفلونزا H1N1 تجتاح لبنان هذه الأيام وقد تقدّمت على H3N2 الموسمية وهي سريعة الانتشار وتؤدي إلى التهاب في الرئتين ثم ميكروبي ثم فطريات ويتطلّب شفاؤها وقتاً.

ويأتي  فيروس كورونا المتحوّر GN1 وهو وفق الدراسات الأميركية يصيب 60% من العالم وسريع الانتشار كذلك، ولكنه لا يؤدي إلى إعياء شديد، بل معتدل ويختلف وفق الفئات العمرية وقد يؤثر على المسنّين والذين يعانون من نقص المناعة».

وأشار إلى «أن الفيروس الثالث، هو التنفسي المخلوي RSV وهو عادة يصيب الصغار وأشبه بالرشح العادي، ولكنه قد يؤثر أيضاً على الذين يعانون من نقص المناعة»، داعياً إلى مراجعة الأطباء المختصين وعدم تناول Antibiotic بشكل عشوائي، مؤكداً أنّ «لا داعي لأي تدابير احترازية أو لإقفال البلد».

كما أكد  الأطباء أنّ الموجة هذا العام كبيرة جداً، والسبب يعود إلى أن أعداد المصابين بالإنفلونزا خلال السنوات الماضية قد انخفض بشكل لافت، نتيجة الإجراءات الاحترازية من جهة، وعدم الاختلاط والتباعد من جهة أخرى، ولكن هذه الأيام عادت الأمور إلى طبيعتها رغم أنّ كثيرين قد اكتسبوا مناعة سواء بالإصابة بالكورونا أو من اللقاح الخاص به».
 

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