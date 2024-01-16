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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الولايات المتحدة بعد الهجمات الإيرانية على أربيل في العراق

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في العراق

أدانت السفيرة الأمريكية في العراق، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات الهجمات الصاروخية الإيرانية على إقليم كردستان وهجمات المسيرات على قاعدة أربيل الجوية.

وقالت السفيرة الأمريكية في العراق في بيان لها، إن الهجمات على إقليم كردستان وقاعدة أربيل الجوية تعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية تعرب عن استنكارها الشديد وإدانتها للعدوان الإيراني على مدينة أربيل المتمثل بقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية.

وأضافت الوزارة أن حكومة جمهورية العراق تعد هذا السلوك عدواناً على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة، لافتة إلى أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية كافة تجاهه، ومنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن.

وأشارت وزارة الخارجية العراقية في بيانها، إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قرر تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني العراقي للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دولياً وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الاثنين، أنه قصف بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.

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