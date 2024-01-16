بعد هجوم أربيل| الولايات المتحدة تحارب 5 جبهات.. وإيران تستعد للتصعيد|ماذا يحدث؟

قال مايكل معلوف، كبير محللي السياسات الأمنية السابقين في وزارة الدفاع الروسية، إن إيران "تشجعت" لمهاجمة عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل بعد أن نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.

وأشار معلوف في تصريحات لوكالة سبوتنك الروسية، إلى أن هذا "التصعيد الكبير" في المنطقة يضع الولايات المتحدة الآن في موقف يضطرها إلى خوض حرب على 5 جبهات وهم إيران ولبنان وغزة واليمن وسوريا.

وأضاف أنه سيتعين على الولايات المتحدة الآن أن تجني عواقب "دعم إسرائيل في الإبادة الجماعية" المستمرة في غزة.

كما حذر من أن إيران يمكن أن تنتقم أكثر إذا كان هناك أي هجوم من قبل الولايات المتحدة بشكل مباشر عليها، من خلال إغلاق مضيق هرمز.

وتابع: "لذلك من المحتمل أن يكون هذا هو المستوى التالي، وبعد ذلك سترد الولايات المتحدة بشكل أكبر، على الأرجح من خلال ضرب مصافي النفط الإيرانية، وهذا سيخلق تصعيدًا كاملاً"، لافتا إلى أن هذه وصفة كاملة لكارثة، وعلى الولايات المتحدة أن توقفها على الفور.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الاثنين، أنه قصف بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الثلاثاء: "رداً على شرور الكيان الصهيوني الأخيرة باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة، وبعد المتابعة الدقيقة والاستخباراتية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة، قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل".

وأضاف: "كان هذا المقر مركزاً لتطوير عمليات التجسس والتخطيط للأعمال الإرهابية في المنطقة، خاصة في إيران".