الحرس الثوري الإيراني يتبني استهداف قاعدة حرير الأمريكية في العراق

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، تبني الهجوم الذي وقع على قاعدة التحالف الدولي والتي تضم قوات أمريكية في مدينة أربيل بـ العراق خاصة مطار أربيل الدولي.

قال الحرس الثوري الإيراني في بيان له، إنه استهدف ما قال إنه مقر لجواسيس وتجمعات مناهضة لـ إيران في أربيل بـ العراق.

أوضح الحرس الثوري الإيراني في بيانه، أن الهجمات قامت بالصواريخ البالستية على مقرات تجسس ومجموعات إرهابية معادية لـ إيران في أجزاء من المنطقة رداً على الجرائم الإرهابية الأخيرة.

وأفادت مصادر صحفية، أن القاعدة الأمريكية المستهدفة بـ العراق، هي قاعدة حرير الجوية وهي فرع لطيران للجيش الأمريكي وقاعدة جوية للعمليات الخاصة للقوات الجوية الأمريكية.

ووفقا للمصادر الصحفية، فإن الدفاعات الجوية الأمريكية فشلت في اعتراض 10 صواريخ إيرانية والصواريخ أصابت أهدافها بدقة عالية في قاعدة حرير الجوية.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر أمنية عراقية، فإن مطار أربيل في العراق أوقف الملاحة الجوية بعد دوي انفجارات بالمدينة.

وأفادت مصادر صحفية، منذ قليل، بوقوع 8 انفجارات هزت مدينة أربيل في شمال العراق بعد هجوم صاروخي استهدق قاعدة التحالف الدولي في مطار أربيل.

وأضافت المصادر الصحفية، أنه تم إسقاط الصواريخ التي استهدفت قاعدة التحالف الدولي في مطار أربيل، وذلك وسط دوي صفارات الإنذا في محيط القنصلية الأمريكية والمطار.

وأشارت المصادر إلى أن الانفجارات في مدينة أربيل قد تكون ناجمة عن هجمات بصواريخ بعيدة المدى.