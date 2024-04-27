الثالثة لمصر.. محمد أبو رقية يحصد الميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية للجودو

حصد محمد أبو رقية لاعب المنتخب الوطني للجودو الميدالية الذهبية الثالثة لمصر خلال منافسات البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 24 حتى 27 من أبريل 2024، على الصالة الرئيسية بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

وتوج “أبو رقية” بذهبية وزن +100 كجم بعد الفوز في المباراة النهائية على بطل الجزائر ليرتفع رصيد مصر من الميداليات حتى الآن إلى 6 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات، وميداليتين فضيتين، وميدالية برونزية.

وجاءت نتائج المنتخب المصري في البطولة الإفريقية للجودو كالتالي: الميدالية الذهبية لـ عبدالرحمن محمد في وزن -81 كجم بعد الفوز في المباراة النهائية على بطل المغرب، والميدالية الذهبية لـ حازم علي بذهبية وزن 90 كجم بعد الفوز على بطل موريشيوس.

كما حصد أحمد عبد الرحمن ميدالية فضية في وزن 66 كجم، بعد خسارة المباراة النهائية أمام بطل الجزائر، وتوج أيضا يسري سامي بفضية وزن 60 كجم بعد الخسارة من بطل المغرب في النهائي.

فيما حصل محمد عبد الموجود على برونزية وزن 66 كجم بعد الفوز على بطل المغرب.

يذكر أن البطولة تشارك فيها 35 دولة، من بينها “أنجولا، الجزائر، بوتسوانا، بنين، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، بوركينا فاسو، أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، الجابون، جامبيا، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، مدغشقر، مالاوي، مالي، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، النيجر، رواندا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب أفريقيا، توجو، تونس، تنزانيا، زامبيا، ومصر”.

وتحظى هذه البطولة بأهمية كبيرة نظرًا لكونها تعد بطولة مؤهلة لأولمبياد باريس 2024، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 700 نقطة. ويعتمد نظام التأهيل في رياضة الجودو لأولمبياد باريس على جمع النقاط من خلال المشاركة في البطولات الدولية والقارية، مما يتطلب جهودًا كبيرة وتحقيق النجاح في عدد كبير من البطولات للحصول على فرصة التأهل للأولمبياد.